Kilde og Jansrud i ein klasse for seg på Kvitfjell-trening

Kilde kan bli umogleg å slå viss han held fram i same spor i rennet på laurdag som under dei to gjennomkøyringane. Torsdag var han 87 hundredelar raskare enn næraste konkurrent.

Fredag var det berre ringreven og heimekøyraren Kjetil Jansrud som var i nærleiken av Lommedalens håp. Vinstra-mannen var berre 12 hundredelar bak på den siste gjennomkøyringa.

Etter at 38 utøvarar hadde vore i aksjon, var austerrikske Daniel Hemetsberger nærast nordmennene, 0,93 sekund bak Kilde. Torsdag kom det eit par løparar på seine startnummer som var blant dei raskaste.

Laurdag er det utfor i Kvitfjell, medan det er super-G søndag.

Kilde kjempar ein hard kamp mot franske Alexis Pinturault og Henrik Kristoffersen om verdscupen samanlagt. Han er 27 poeng bak den leiande franskmannen før rennet i helga. Han slo Pinturault med nesten to sekund fredag.

Henrik Kristoffersen, som ikkje køyrer i Kvitfjell, er nummer tre, 107 poeng bak leiaren.

