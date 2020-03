Kjøll: Meir kvinneløft i idretten nødvendig

sport

I kjønnsbarometeret til idretten, som vart presentert fredag, kjem det fram at 24 prosent av leiarane i dei 55 særforbunda var kvinner i 2019. Det er omtrent same del som året før.

Best ut på likestillingsbarometeret kjem idrettslaga, der delen kvinner i toppen er nesten 28 prosent. Idrettskretsane heng langt etter, der er berre 18 prosent av leiarane kvinner.

Idrettspresident Berit Kjøll lovar framsnakk av leiarar og fleire tiltak.

– Vi som er i leiarposisjonar, må motivere, inspirere og snakke positivt om det faktisk å vere leiar, skriv Kjøll i ei pressemelding.

Blant tiltaka ho lovar er mentorprogram for kvinner, sentrale nettverksmøte og krav til kjønnsbalanse i alle organisasjonsledd.

Begge topposisjonane i Norges idrettsforbund er no dekte av kvinner. Generalsekretær Karen Kvalevåg understrekar at det blir jobba aktivt med å rekruttere kvinner til leiarposisjonar, men at mykje står att.

– Det er eit langsiktig og kontinuerleg arbeid som må gjerast for å nå målet om ein betre kjønnsbalanse, seier ho.

(©NPK)