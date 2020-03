Pinturault skryter av Noreg, Kvitfjell og Kilde

sport

Pinturault har tatt ein sjeldan tur til Kvitfjell. Her er franskmannen på jakt etter viktige verdscuppoeng. Det står om samanlagtsigeren i verdscupen.

NTB treffer franskmannen etter utfortreninga på fredag. Då har han vorte grundig slått i dei to siste treningsomgangane av Aleksander Aamodt Kilde.

Men franskmannen seier han ikkje har tatt turen til Noreg for å slå verken Jansrud eller Kilde, berre for å ta poeng i ein disiplin som ikkje er hans eigen.

– Vanlegvis tar eg ikkje turen til Kvitfjell. Det er fem år sidan sist, trur eg, men slik situasjonen er no, måtte eg kome.

Pinturault leier verdscupen 26 poeng føre Kilde før rennet i helga. Henrik Kristoffersen, som ikkje køyrer i Kvitfjell, er nummer tre, 107 poeng bak.

– Poenga kan spele ei avgjerande rolle når det skal teljast opp til slutt. For no snakkar vi berre nokre poeng, ikkje hundrevis av poeng. Det er jamt, og alt er mogleg, seier Pinturault.

Elskar Noreg

I målområdet, dagen før alvoret startar, tar han seg tid til å skryte både av Noreg, Kvitfjell og sin argaste konkurrent, Aleksander Aamodt Kilde.

– Løypa i Kvitfjell er heilt utruleg, det er ein morosam bakke å køyre. No skjønner eg kvifor Noreg er så sterke i utfor. Når ein kan trene i ein bakke som dette, kan det utgjere ein stor forskjell, seier den karismatiske franskmannen.

Heilt ukjent er ikkje Pinturault med det norske landskapet, snarare tvert imot. Han har norsk mor og fransk far, og har halde til mang ein sommar utanfor Grimstad då han var liten.

– Det er alltid hyggjeleg å kome tilbake til Noreg. Eg elskar dette landet, det er den andre heimen min, seier han før han legg til at han òg set stor pris på det norske folket.

Men det hindrar han ikkje i å gjere eit forsøk på å hindre at det blir ein norsk vinnar av verdscupen.

Skryter av Kilde

Dei fleste trekte fram Pinturault og Henrik Kristoffersen som dei store favorittane til å vinne verdscupen samanlagt denne sesongen.

At Kilde er sterk nok til å blande seg inn i kampen, er ikkje franskmannen overraska over, men at det skulle skje denne sesongen, hadde han kanskje ikkje trudd.

– Vi veit at Kilde er veldig sterk og at han kan køyre raskt på ski. Men denne sesongen bytte han utstyr, og det tar normalt éin sesong å venje seg til, seier han.

– Men for han har det ikkje vore noko problem, og no er han i stand til å vinne renn veke etter veke. Og det er årsaka til at han er i den posisjonen han er i no.

Mister leiinga

Pinturault er klar over at han ganske sikkert mistar leiinga i verdscupen til Kilde denne helga, men skal prøve å halde avstanden dei imellom minst mogleg.

– Det er umogleg å seie kor mange poeng eg treng her. I Kvitfjell må Kilde køyre to renn der han skal prøve å vinne, medan eg er her for å prøve å hente nokre poeng, spesielt i super-G. Dette er ikkje ei av helgane mine, dette er helga til Kilde. Neste helg er mi og Henrik Kristoffersens helg.

Då er det etter planen slalåm og storslalåm som skal køyrast i slovenske Kranjska Gora.

Men denne helga skal det sankast poeng i fartsdisiplinane. Laurdag er det utfor i Kvitfjell, medan det er super-G søndag.

(©NPK)