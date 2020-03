Sæterøy uroa over økonomiske konsekvensar av publikumsnekt

sport

– Det som skjedde i går, får store økonomiske konsekvensar. Det er for tidleg å seie akkurat kva det endar med, men det er ikkje bra for oss, det er det ikkje, sa Sæterøy til NTB i Kollen fredag.

Oslo kommune avgjorde at arrangementet må gå utan publikum på grunn av faren for ytterlegare spreiing av koronaviruset, og alle som hadde kjøpt billett, har truleg krav på å få pengane tilbake.

– Det er noko vi ser på. Eg har enno ikkje heilt oversikt, men det er eitt av temaa vi har jobba med i dag, sa Sæterøy, som har stor sympati med fortvila billettkjøparar.

– Mange har reist lenger enn langt for å vere med på folkefesten, og der er mange fortvila menneske som vi prøver å gi svar.

I alt som skal gjerast, prøver arrangøren òg å finne ut kva forsikringane dekkjer.

– Vi jobbar med saka. Det er lita skrift i mykje her, og vi prøver å finne totalbiletet. Vi har det ikkje enno, og eg kan ikkje seie så mykje før det er på plass. Men det er klart eg fryktar konsekvensane, det er ikkje tvil om det. Dette er utfordrande for oss, sa ho.

Løysingar

Midt oppe i det heile var det ein overraskande blid leiar som stilte til intervju.

– Det er berre innstillinga mi. Vi må finne løysingar og sjå til at skirenna blir gjennomførte på ein god måte. Vi ønskjer iallfall å levere eit godt produkt, sa ho.

– Eg har byrja dagen med å sjå på tryggleik og rutinar, korleis vi skal gjere beredskapen ut frå det nye føresetnadene. Det er utfordrande å stengje ein arena som Holmenkollen, og vi har diskutert med politi og beredskapsetatar om korleis vi skal halde oss til vegen og områda utanfor arenaen, sa ho.

– Alle har respondert på ein god måte og prøver å finne gode løysingar på kort tid.

Ber folk vere lojale

Ho er klar over at det ikkje nyttar å sperre av marka med folk som eventuelt installerer seg der for å få glimt av løparane.

– Vi kan berre be om at folk følgjer retningslinjene som er gitt. Vi får ikkje gjort så mykje meir, sa ho.

Sæterøy håper at publikumsnekten ikkje går ut over Holmenkollens renommé.

– Eg håpar det ikkje får stor innverknad. Dette er ein situasjon som er ekstraordinær og kjem frå eit heilt anna nivå, ein ekstrem og heilt annleis situasjon. Eg håper folk ser det og at dei neste åra kjem for å vere med på folkefesten igjen, sa ho.

– No er sola på veg fram, og det er fantastiske forhold i arenaen. Det blir skirenn, iallfall.

