Tande prøver å sjå lyspunkta ved publikumsforbodet

– Det blir litt annleis, og sjølvsagt er det kjedeleg å ikkje få publikum som kan lage kollenbrøl. No har eg høyrt rykte om at det blir kollenbrøl over høgtalaranlegget, så viss det blir tåke, kan vi jo tenkje at det er publikum der, seier han til NTB.

– Og så skal vi jo gjere akkurat det same. Vi strevar heile tida etter å få trening og konkurranse så likt som mogleg, og no får vi ei gyllen moglegheit til det. Det blir jo ikkje meir likt trening enn å hoppe heilt utan tilskodarar.

Oslo kommune vedtok torsdag at årets verdscuprenn i Holmenkollen både i hopp, langrenn og kombinert skal gå utan tilskodarar, for å motverke ytterlegare spreiing av koronaviruset.

– Det er trist, men vi er nøydde til å følgje dei pålegga helsestyresmaktene kjem med. Det å vere ute i naturen under open himmel utgjer vel ingen stor smittefare, men når du trykkjer inn fleire tusen på T-banen, er det ganske stor fare for smitte. Då må ein då ta dei forholdsreglane dei gjer. Eg skjønner avgjerda, og vi må berre akseptere henne og gjere det beste ut av det, seier Tande.

– Forhåpentlegvis skal vi framleis greie å gjere gode skihopp.

Tradisjonen blir broten

– Det hadde vel vorte tomt for oss uansett, seier Maren Lundby galgenhumoristisk til NTB.

– Nei, frå spøk til alvor. Det er litt kjedeleg. Det er tradisjon at familie, venner og samarbeidspartnarar dukkar opp, og eg hadde sett fram til det. Det blir litt annleis når det er heilt tomt, og eg er litt spent på korleis det vil vere.

Lundby har full forståing for avgjerda.

– Ja, absolutt, eg forstår og respekterer det.

Nytt og uvant

Robert Johansson tar òg avgjerda med fatning.

– Det er absolutt ingen draumesituasjon, verken for oss eller for dei som har kjøpt billettar. Det er utan tvil kjedeleg, men samtidig kan ein ikkje gjere anna enn å respektere avgjerda, som er gjord for å forhindre spreiing av viruset. Eg skjønner definitivt kvar det kjem frå, seier han til NTB.

– Det blir ei ny og veldig uvand oppleving å hoppe utan tilskodarar. Det blir litt rart, men samtidig er det dei same tinga som gjeld. Vi må takle det på best mogleg måte og tenkje på det vi skal gjere.

Etter helga i Holmenkollen, der mennene skal avvikle dei tre første renna i Raw Air (kvalifisering, lagkonkurranse og individuelt renn), går turen vidare til Lillehammer, Granåsen og til sist Vikersund. Avgjerd om publikum i dei renna er ikkje tatt.

– Eg fryktar jo at det skal bli tomt der også, men vi må berre sjå framover, seier Tande.

– Vi får berre håpe at dei vurderer smittefaren litt lågare der, og at det blir publikum i bakkane, seier Lundby.

