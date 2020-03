Vachier-Lagrave inn for Teimur Radjabov i kandidatturneringa i sjakk

sport

Ifølgje Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) trekte Teimur Radjabov seg av personlege årsaker.

I eit intervju med chess24.com avviser Radjabov at det er snakk om «personlege årsaker» og opplyser at det dreier seg om frykt for koronaviruset, og at han har bede Fide om at turneringa blir utsett.

Stormeisteren frå Aserbajdsjan kvalifiserte seg til kandidatturneringa i Jekaterinburg ved å vinne verdscupen som vart arrangert i Khanty-Mansijsk.

Vachier-Lagrave, som har vore ein av Magnus Carlsens støttespelarar i VM-tittelkampane til nordmannen, kom inn på grunn av beste gjennomsnittlege Fide-rangering dei siste tolv månadene. Elo-rangeringa frå februar 2019 til januar 2020 er lagd til grunn.

Turneringa blir spelt frå 17. mars til 3. april og går over 14 rundar mellom åtte spelarar. Fabiano Caruana (USA), Ding Liren (Kina), Wang Hao (Kina), Anish Giri (Nederland), Jan Nepomnjasjtsjij (Russland), Aleksandr Grisjtsjuk (Russland) og Kiril Aleksejenko (Russland) er dei andre kandidatane som skal gjere opp om kven som skal møte regjerande meister Magnus Carlsen seinare i år i kamp om VM-tittelen.

(©NPK)