Klæbo vurderer fullt høgdekøyr i VM-sesongen

NRK skriv at trønderen kan kome til å vere rundt hundre dagar i høgda i 2020/21-sesongen. Det er eit heilt anna regime enn 23-åringen har vore vand til frå før.

– Eg må gjere det ordentleg. Elles er det ikkje vits. Planen er at vi skal bruke meir tid i høgda og gå tilbake til den gode, gamle høgdemodellen i langrenn frå før i tida. Det tyder at vi sannsynlegvis køyrer fullt høgdeopplegg, seier Klæbo til NRK.

Årsaka er at langrennsøvingane i Beijing-OL vil føregå på rundt 1700 meters høgd. Klæbo får brukt VM-sesongen og den komande utgåva av Tour de Ski til å teste opplegget.

Trønderen vurderer å reise på trevekerstur til høgda åleine allereie til sommaren. Deretter blir han truleg med på høgdesamlingar med landslaget både tidleg og sein haust.

– Det er ei stor avgjerd å ta. Men det er nok året for å prøve. Vi veit kva som skjer i OL. Det er høgt. Då må du ha nokre døgn der og satse på at det fungerer, seier Klæbo, som samtidig ikkje har spikra planen heilt.

– Eg skal ikkje stå her og no love at eg gjer det. Viss vi ikkje satsar for fullt, så må vi satse på at akklimatisering held. Vi går inn i tre meisterskapssesongar no. Då må eg finne den løysinga som blir best totalt sett.

