Ødegaard må stå over Real Sociedad-kamp

Den pådrog han seg i 0-1-tapet borte mot Barcelona sist helg. 18 spelarar er med i troppen, men ikkje Ødegaard, ifølgje avisa Mundo Deportivo.

Kampen vart utsett for nokre veker sidan på grunn av brann på ei søppelfylling nær stadion. Dette skapte giftig røyk.

Ødegaards lag kjempar for å vere blant dei fire beste på tabellen. Det gir Champions League-fotball til hausten. Noreg speler ein svært viktig landskamp i nasjonsligaomspelet om EM-plassar mot Serbia 26. mars. Ødegaard er særs viktig for Noreg, og ein skade i inngangen til det oppgjeret, vil ikkje vere gunstig for landslaget.

I tillegg har Joshua King problem med ein lårmuskel for tida.

