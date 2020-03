Caroline Graham Hansen gav Noreg 3.-plass i Algarve Cup

sport

Sigeren sat langt inne, men han var ikkje ufortent. Noregs Barcelona-stjerne utnytta ein feil av Rebekah Stott, vann ballen frå henne rett utanfor 16-meterstreken, skaffa seg rom for skot mellom to andre motspelarar og sende ballen i nettet.

Dermed vart det to sigrar og eitt tap i Algarve Cup for det norske laget som ikkje greidde å innfri ambisjonen om å forsvare tittelen frå i fjor i den tradisjonsrike turneringa.

Noreg slo Danmark 2–1 i kvartfinalen, men i semifinalen vart Tyskland for sterk. Den kampen enda med norsk 0-4-tap. New Zealand tapte på si side 0–3 for Italia i semifinalen.

Tidlege mål

Noreg kom til ein stor sjanse nesten umiddelbart på Estádio Algarve, då ein New Zealand-forsvarar klarerte Caroline Graham Hansens innlegg til Karina Sævik, men avslutninga hennar frå kort hald vart blokkert.

I staden var det New Zealand som skåra først. I det 10. minuttet fekk Ali Riley føre ballen upressa mot eit ryggande norsk forsvar og slå gjennom Hannah Wilkinson, som fekk ein enkel oppgåve med å gjere 1–0. Då var det spelt snautt ti minutt.

Cecilie Fiskerstrand måtte i aksjon eit par minutt seinare for å hindre newzealandsk tomålsleiing, men Noreg brukte ikkje lang tid på å svare, og i det 14. minuttet stod det 1–1 etter ei god kontring der Synne Jensen brukte både fart og målinstinkt då ho skåra sitt andre mål i turneringa.

Matchvinnaren frå kvartfinalen mot Danmark fekk eit framspel ute på venstresida med ein forsvarar føre seg, men ho skrudde på turboen og parkerte Claudia Bunge før ho skåra med eit flatt skot ved næraste stolpe.

Avgjorde

Noreg kom til fleire halvsjansar resten av den første omgangen, men sleit med å gjere det verkeleg heitt for keeperen til motstandaren Erin Nayler. Bildet heldt fram etter pause. Begge lag kom til halvsjansar, men stort sett var det forsvara som gjekk sigrande ut av duellane.

I det 84. minuttet kom Guro Reiten til ei stor moglegheit då Elise Thorsnes nikka eit innlegg ned til henne i boksen, men Annalie Longo kasta seg inn i duellen og blokkerte skotet.

To minutt seinare kom vinnarmålet då Stott prøvde å føre ballen ut av eige felt og mista han til Graham Hansen, som straffa den feilen nådelaust.

Neste oppgåve for Martin Sjögrens lag blir bortekamp mot Belgia 9. april. Fem dagar seinare er det EM-kvalifisering borte mot Wales.

