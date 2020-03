Fotballforbundet vil vurdere virussituasjonen vidare

sport

FHI tilrår å avlyse eller utsetje alle arrangement med over 500 deltakarar på grunn av situasjonen rundt koronaviruset.

Ei rekke idrettsarrangement i Noreg vil falle inn under denne kategorien. FHI tilrår risikovurdering før gjennomføring av offentlege arrangement med fleire enn 100 deltakarar.

– Arrangøren har ansvar for å gjennomføre ei risikovurdering, som deretter må godkjennast av kommunen, påpeikar FHI.

Hensikta er å avgrense spreiing av koronaviruset.

Håpet fotballforbundet har om å spele EM-kvalifiseringskampen mot Serbia (26. mars) for eit fullsett Ullevaal vil vere umogleg å gjennomføre utan å bryte FHIs tilråding. Løysinga vil då måtte bli tomme tribunar.

– Det er Uefa som arrangerer denne kampen. Desse kampane i mars er plasserte inn i eit tett internasjonalt program som ikkje er bestemt av oss. Vi (NFF) tviler på at moglegheita for å avlyse eller flytte kampen er til stades, seier Gro Tvedt Anderssen til NTB.

Ho er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF og hadde fått med seg FHIs nye oppfordring via media kort før ho snakka med NTB.

– Vi må bruke noko tid no og å ha kontakt med smittevernoverlegen i Oslo for må sjå kva dette inneber for oss, seier Andersen.

Ho legg ikkje skjul på at kampen er svært viktig sportsleg for NFF og peikar på forskjellen mellom å spele for fulle tribunar og tomme.

(©NPK)