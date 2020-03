Junior-NM langrenn på Beitostølen avlyst

sport

Det opplyser Skiforbundet på nettstaden sin tysdag kveld. Avgjerda er fatta av smittevernlegen i Øystre Slidre kommune.

Bakgrunnen for vedtaket er råda frå Folkehelseinstituttet (FHI) tysdag om at utandørs arrangement med fleire enn 500 deltakarar som står eller sit tett bør avlysast. Det er òg sett i samanheng med at FHI og Helsedirektoratet peikar på at vi er inne i ein ny fase med ikkje sporbar smittespreiing.

Arrangøren har opplyst at det er om lag 1.000 påmelde deltakarar til junior-NM, og at det var venta rundt 600 ytterlegare besøkande med støtteapparat og familiemedlemmer. I tillegg ville mange lokale frivillige vere involverte.

Smittevernlegen har på det grunnlaget og etter ei samla vurdering komme til at smitterisikoen ved arrangementet ville vere for høg til at arrangementet kunne gjennomførast.

Det skulle vere individuelle renn i klassisk stil fredag, i fri teknikk laurdag og stafettar søndag.

