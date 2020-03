Kilde tok grep – no kan han vinne «den største kula»

sport

I fjor på denne tida stod Kilde i målområdet i Kvitfjell og hang med hovudet. Han forstod ikkje heilt kvifor han ikkje fekk dei resultata han var på utkik etter, og i dei gamle OL-bakkane var han langt unna pallen.

I år er stoda ei heilt anna. 2.-plassen i Kvitfjell var hans sjette denne sesongen, og han er i aller høgaste grad med og kjempar om samanlagtsigeren i verdscupen.

No ønskjer alle ein bit av 27-åringen, og det blir svara villig vekk på både norsk, tysk og engelsk.

– Eg veit ikkje kor mykje meir gøy ein kan ha det enn det eg har det no. At eg kjempar om samanlagtsigeren i totalcupen, er heilt uforståeleg, eigentleg. Det har vore ein stor draum for meg å vinne han, så lenge eg kan hugse, seier Kilde til NTB.

– Rein flyt

Det er i hovudsak to grep fartsspesialisten har tatt som gjer at han er tilbake på toppen av resultatlistene: Han har satsa meir på storslalåm og han har bytt skimerke.

I storslalåm har Kilde så langt denne sesongen tatt 225 poeng. Utan dei hadde han vore i trøbbel i kampen om den største kula. På dei fem siste renna har det vorte éin fjerdeplass, éin femteplass og tre sjetteplassar.

– Det er kanskje den mest stabile disiplinen eg har etter Beaver Creek (i desember), seier Kilde.

Etter at super-G-rennet i Kvitfjell og verdscupavslutninga i Cortina vart avlyst, skal rekneskapen gjerast opp i Slovenia til helga. I Kranjska Gora må Kilde halde fram med å levere varene i storslalåm. Truleg òg i slalåm. Han stiller til start i begge.

– Eg har eigentleg alltid hatt fokus på storslalåm, men no er det rein flyt. Eg føler ikkje at eg må leggje så mykje innsats i det, og då stiller eg til start med kjensle om at det eg gjer, er bra nok.

Bil og ratt

Grep nummer to var å byte skimerke. For mange alpinistar tar det gjerne litt tid før dei ven seg til det nye utstyret og ser resultat. For Kilde kom svara med ein gong.

– Køyreteknikken min er heilt avhengig av utstyr som reagerer når eg vil at det skal reagere. Det som var utfordrande med Head, var at alt tok lengre tid, slik at eg bomma med taiminga på svingen. Bommar eg på taiminga, så klarer eg ikkje å kontrollere farten, seier Kilde.

Veldig enkelt forklart kan ein samanlikne det med bilkøyring, at bilen reagerer med ein gong ein dreg i rattet.

– Ein draum

For Kilde var det ein strek i rekninga at super-G-rennet på Kvitfjell vart avlyst. I jakta på samanlagtsigeren forsvann det ein del viktige poeng der. Før renna i Kranjska Gora ligg Kilde 54 poeng føre Alexis Pinturault. Henrik Kristoffersen, som ikkje køyrde i Kvitfjell, har òg ei lita moglegheit. Han ligg 161 poeng bak.

– Eg føler meg roleg, samtidig som eg er spent. For det er ein draum eg har hatt i alle år, å ta heim den store kula, seier Kilde om helga som ventar.

Sjølv ser han på seg sjølv som ein utsidar, og insisterer på at han er nøgd med sesongen same korleis det går.

– Men sjølvsagt … litt skuffa kjem eg til å bli om det berre skil eitt poeng frå å vinne. Då kjem eg til å kjenne på det.

