sport

– Eg er veldig overraska over at fotballforbundet jobbar for å ha fulle tribunar. Dette er jo absolutt ikkje i tråd med råd frå Verdshelseorganisasjonen (WHO), Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og andre instansar både nasjonalt og internasjonalt, seier Lereim til NTB.

Legen har jobba innan idretten i fleire tiår, mykje med antidopingarbeid, og òg som medisinsk ansvarleg i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Eg skjønner at det er uendeleg trist å ikkje ha tilskodarar på denne viktige kampen, men som sagt: Dette er eg overraska over og eg synst det er litt underleg.

Ei rekke idrettskonkurransar verda rundt er avlyst, og mange går òg for tomme tribunar. Verdscupen i langrenn og hopp i Holmenkollen vart sist helg arrangert utan publikum på tribunane.

Ullevaal stadion er utselt (vel 27.000 tilskodarar) til Serbia-kampen. Vinn Noreg denne kampen og deretter mot anten Skottland eller Israel, er A-landslaget klart for EM for første på 20 år.

Full stopp

Lereim drar parallellar frå fotballen til ein jobb han står overfor om kort tid.

– Eg skal på vegner av FIS vere medisinsk ansvarleg under VM i skiflyging i Planica. Der er det allereie bestemt at det ikkje skal vere publikum til stades. Alle inngangar vil vere sperra. Dette er eit arrangement der det var venta 50.000 tilskodarar, og til liks med fotballkampen skjer det utandørs, seier Lereim.

Han er medlem i eit etisk råd innan Norges idrettsforbund og vart nyleg bedt om å sitje i ei gruppe som kunne uttale seg om aspekt rundt virusutbrotet.

Tysdag vart det klart at Uefas nasjonsligakamp mellom Slovakia og Irland 26. mars, same dag som Noreg møter Serbia, skal spelast med tomme tribunar.

Måndag sende NFF ei liste med førebyggande tiltak til smittevernoverlegen i Oslo.

– Denne kampen er ekstremt viktig for oss, han avgjer om vi kjem til EM eller ikkje. Å spele for fulle tribunar versus tomme tribunar, det kan nesten ikkje samanliknast, seier NFF-direktør Gro Tvedt Anderssen til NTB.

(©NPK)