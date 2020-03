Sandnes Ulf avlyser treningskamp mot Viking

sport

Dei to laga frå Rogaland skulle eigentleg møtst til treningskamp i Sandnes førstkomande fredag. Det skulle òg vore første kamp på Ulfs nye arena. Men kommuneoverlegen i Sandnes har bestemt at kampen måtte gått utan publikum som følgje av faren for spreiing av koronavirus.

– Vi tykkjer det er trist å gå til dette steget på vegner av alle involverte, men held oss naturlegvis til pålegg frå lokale helsestyresmakter. Det er ikkje til å leggje skjul på at det har store konsekvensar økonomisk, men vi må setje folkehelsa først, seier dagleg leiar Tom Rune Espedal i Sandnes Ulf til nettstaden til klubben.

Klubben vil framover jobbe for å få til ein annan type markering av stadionopninga. Alle som har kjøpt billett til Viking-kampen, får automatisk billett til den nye markeringa.

Sandnes Ulf serieopnar i 1.-divisjon heime mot Tromsø 4. april.

