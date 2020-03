United forlengde med ettertrakta talent – unngjekk ny Pogba-blemme

sport

Chongs opphavlege kontrakt med United gjekk ut til sommaren, og han har vore kopla til storklubbar som Barcelona, Juventus og Inter, som alle såg ei moglegheit for å hente han nesten gratis.

Så seint som førre veke skreiv britiske medium at Chong hadde avslått endå eit tilbod frå United, og at den nederlandske U21-landslagsspelaren kom til å velje Inter. Den overgangen skal, ifølgje mellom anna The Sun, ha stoppa fordi Inter visstnok antyda at Chong kunne bli leigd ut til den kinesiske samarbeidsklubben deira Jiangsu Suning.

Dermed valde Chong i staden å forlengje United-kontrakten. Han kom til akademiet til den engelske storklubben i 2016 og har dei siste åra fått nokre sjansar for førstelaget.

– Moglegheita til å lære frå manageren, trenarapparatet og verdsklassespelarane her er fantastisk. Eg er begeistra over å signere denne kontrakten og verkeleg takksam for sjansen til å vise meg fram her i fleire år framover, seier han til Uniteds nettstad.

Nøgd Solskjær

Chongs situasjon har ofte vorte samanlikna med Paul Pogbas. Pogba forsvann gratis til Juventus i 2012 då han følte at han ikkje fekk nok sjansar av dåverande United-manager Alex Ferguson. Fire år seinare kjøpte United han tilbake for 105 millionar euro.

I tilfellet Chong klarte United likevel å halde på spelaren.

– Tahith jobbar ekstremt hardt kvar dag, og han blir stadig betre. Tahith har eit stort potensial. Med tanke på alderen hans, evnene og arbeidsmoralen ser vi for oss at han har ei lys framtid i Manchester United, seier Solskjær.

I Chongs nye toårskontrakt ligg òg ein opsjon om forlenging i endå eitt år.

