Verdscupen gjer Johaug til ei setelpresse – 2,5 mill. inne allereie

Det er litt over dobbelt så mykje som nummer to, Heidi Weng (1.268.000), har før sesongavslutninga i Nord-Amerika. Natalja Neprjajeva (Russland) ligg på tredjeplassen med 933.000 inntente kroner i FIS-regi.

Johaug smadrar langrennsgutane når det gjeld inntente FIS-kroner.

Ho leidde med nesten eit minutt undervegs på 30-kilometeren i Kollen laurdag, men dårlege ski for Johaug gjorde at svenske Frida Karlsson henta henne inn og vann spurten. Svensken valde i motsetnad til Johaug å byte ski undervegs i løpet.

Meir i vente?

Johaug er allereie sikra sitt nest beste pengeår når det gjeld FIS-premiar. Toppsesongen hennar var i 2015/16. Då tikka det inn vel 4,2 millionar kroner frå Det internasjonale skiforbundet.

Det blir renn i Quebec, Minneapolis og Canmore i vekene som kjem. Sjansen er stor for at Johaug vinn ein konkurranse eller to til i verdscupen i mars. Samandraget har ho allereie avgjort.

Slik er gevinstane

Langrenn opererer med same premieskala både for kvinner og menn. Det er 40 konkurransar for begge kjønn i sesongen.

I dei fleste enkeltrenna i verdscupen får vinnaren 91.700 kroner, toaren 68.775 og trearen 45.850. 20 løparar får pengepremie. Den lågaste satsen er på 917 kroner.

I stafett og lagsprint får vinnarane 110.000 kroner til deling. Dei seks beste laga får FIS-pengar. Så er det bra betalt òg for sluttvinnaren i verdscupen og dei ulike tourane.

