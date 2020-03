sport

Det betyr at Martin Ødegaard og lagkameratane hans i Real Sociedad må vente på å spele om cuptittelen. Finalen skulle eigentleg vore spelt 18. april, men onsdag vart han flytta til ein førebels ukjend dato.

«La Real» har vunne den spanske fotballcupen to gonger tidlegare, medan Athletic har heile 23 titlar på merittlista.

For seriespelet i Spania er det inntil vidare bestemt at dei neste to rundane går utan publikum på tribunane.

