Bandy-VM blir flytta til oktober

Det offentleggjorde Det internasjonale bandyforbundet (FIB) onsdag. Noreg skal spele i gruppe B med Estland, Tyskland og USA i meisterskapen. I toppgruppa A speler Russland, Sverige, Finland og Kasakhstan.

– Vi ønsker ikkje å ta nokon sjansar med VM. Det kunne kanskje ikkje vorte arrangert på beste måte no. Vi har allereie fått melding om at Kasakhstan ikkje ville delta, og vi veit at det òg har vore bekymringar hos andre lag, seier FIB-president Boris Skrynnik.

Den norske landslagskeeperen Simen Lycke Kjøllmoen synest avgjerda er fornuftig.

– Med tanke på det vi høyrer gjennom media og informasjonen frå Folkehelseinstituttet, dei som kan det, er det nok lurast at det blir utsett. Sjølvsagt er det kjipt. Eg har trena heile sesongen med dette som målsetjing, seier Kjøllmoen til NTB.

