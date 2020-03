Daily Mail: Pogba mot ny United-kontrakt

sport

Det er i så fall ei vending med sus i. Det har lenge versert motsette rykte, nemleg at franskmannen har vore på veg bort frå klubben.

Pogba vart den dyraste spelaren i verda då han kom til Manchester United frå Juventus i 2016. Trass i dei store pengane har 26-åringen ikkje heilt fått det til å stemme i engelsk fotball.

Denne sesongen har han hatt store skadeproblem. Det har berre vorte sju kampar i Premier League. PSG, Juventus, Real Madrid og Barcelona har alle vorte nemnde som mogleg ny arbeidsgivar for midtbanespelaren.

Daily Mail meiner å vite at Pogba sjølv ser for seg ei leiarrolle i klubben i fortsetjinga. Han blir òg sagd å vere mektig imponert over den nyaste importen, Bruno Fernandes. Pogba skal vere svært ivrig på å spele saman med portugisaren på midten.

Paul Pogba har to år att av den noverande kontrakten sin med Manchester United. Han skal vere lova ei vekelønn på nærare fire millionar kroner om han vel å forlengje den kontrakten.

