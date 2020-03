Hopp-profil forbløffar etter stygg skade

sport

Landslagshopparen frå Lensbygda sleit korsbandet og øydela menisken i venstrekneet då han fall i tyske Klingenthal rett før jul. Korsbandskaden var den andre i karrieren for 19-åringen som vart spådd eit internasjonalt gjennombrot i vinter.

Nokre dagar i forkant av fallet i Tyskland vart han nummer fem i eit verdscuprenn i russiske Niznij-Tagil, og førre sesong vart Markeng både juniorverdsmeister og noregsmeister for senior.

Det ulykksalige fallet i Klingenthal kunne knapt kome meir uhøveleg, men sidan den gong har alle piler peika bratt oppover. Markeng har skapt forundring i omgivnadene dei siste vekene.

– Treninga går veldig bra. Eg er ganske langt føre skjema. Fysioterapeutane er så nøgde at dei ikkje har sett eit kne som er så bra etter så kort tid, seier Lensbygd-hopparen når NTB treffer han i Holmenkollen.

Står opp grytidleg

Berre ti veker er gått sidan han vart operert for å reparere korsbandet og den øydelagde menisken. Berre dagar etter inngrepet viste Markeng unormalt positiv progresjon. Den trenden har halde fram.

– Eg hadde sett for meg at eg skulle gå på krykker i ti veker, men no er det tre veker sidan eg kasta dei, røper 19-åringen.

– Kva kjem av det at du ligg så langt føre skjema?

– Innsatsen min og ekstra godt arbeid frå fysioterapeutane. Eg har brukt Lars Haugvad som fysioterapeut no, og han har lagt opp eit sinnssjukt opplegg for min del. Det har fungert rimeleg bra, smiler Markeng beskjedent.

I «innsatsen min» ligg det mange timar med trening kvar neste dag. Markeng har frå dag éin vore bestemd på at han skal tilbake på gammalt godt nivå.

– Eg står opp tidleg om morgonen og trenar. Det blir fort 3–4 økter om dagen. Stort sett berre korte økter, men type halvannan eller ein time, seier Lensbygd-guten.

Han er nøye med å understreke at opplenger er utarbeidde i samråd med medisinsk ekspertise. Samtidig pusher han grenser.

– Akkurat sånn det er no, trenar eg nok for mykje. Eg er litt for dårleg på kvilebiten, smiler Markeng, som samtidig prøver å leggje inn pusterom til å gjere andre ting.

Tek trenarutdanning

Normalt sett tyder den typen skade Markeng pådrog seg, eitt år utan hopping. 19-åringen er klar på at det dermed såg «hårfint ut» med tanke på å rekke verdscupstarten neste sesong. No ser prognosane betre ut.

– Eg har sett for meg eitt år utan hopping, men sånn det ser ut no, kan eg vere klar før. Målet er uansett å hoppe frå start av neste sesong, seier Markeng.

På vegen mot comebacket ser han for seg ein sommar med heilt normal trening. Dei næraste vekene blir framleis dedikerte til det hopp-profilen kallar «bestemor-trim», men frå mai–juni håper han å trene som vanleg.

Droppa hoppvekerenn

Dei siste vekene har han måtta følgje landslagskompisane frå TV-stolen. Det har tidvis vore krevjande.

– Det har vore kjedeleg, og spesielt hoppveka var tungt. Då var det ikkje alle hopprenna som vart sett på, smiler Lensbygd-hopparen, som samtidig har brukt tida på å ta trenarutdanning.

– Eg føler at det å ta ei trenarutdanning bidreg til at tida går fortare no, og at det kan vere positivt med tanke på å kome tilbake i bakken. Det gir meg eit større bilete på teknikk, seier ambisiøse Markeng.

I tillegg har han brukt tida til å studere teknikken og hoppa til konkurrentane. Det kan òg kome godt med når det til hausten er tid for eit venta skadecomeback i norsk hoppsport.

(©NPK)