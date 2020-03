Ingen norske utøvarar til verdscupavslutninga i paralangrenn

sport

Renna blir avvikla i Östersund neste helg.

Tysdag vart det vedteke at Noreg heller ikkje deltar i den avsluttande touren i langrennsverdscupen i USA og Canada.

– I tråd med gårsdagens vedtak og avlysingar i Canada og USA, har vi kontinuerleg fokus på den situasjonen vi per no er i. Med tanke på risiko for spreiing og smitte av koronavirus har vi eit ansvar for å prioritere helse føre prestasjon, seier leiaren i langrennskomiteen Torbjørn Skogstad i ei fråsegn.

Dermed blir det ingen fleire verdscuprenn denne sesongen for Vilde Nilsen og resten av dei norske paralangrennsløparane.

Brigit Skarstein har den siste tida hatt fokus på roing og førebuingar til Tokyo-OL- i sommar. Ho skulle uansett ikkje ha stilt til start i Östersund.

Skarstein og resten av rolandslaget har samtidig vore på treningsleir i Portugal den siste tida. Dei har ifølgje Aftenposten fått klar beskjed om å komme seg heim til Noreg som følgje av det verdsomspennande virusutbrotet.

(©NPK)