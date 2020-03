Korona-viruset: All Bundesliga-fotball går utan tilskodarar

sport

Leipzig-supporterane var på plass til meisterligakampen mot Tottenham og jubla for 3–0-siger og avansement, men no melder klubben at det ikkje blir nokon fans til kampen mot Freiburg førstkomande helg.

– Vi hadde eit intenst møte i dag morgon, og med den nye utviklinga rundt koronaviruset kvar dag, har vi no bestemt at vi skal spele utan tilskodarar laurdag, seier Leipzigs sportsdirektør Oliver Mintzlaff i ei fråsegn frå klubben på Twitter.

Det tyder at alle laga i den tyske toppdivisjonen har vedteke å spele utan tilskodarar til stades. Leipzig var siste lag som ikkje hadde gjort tiltak for å hindre spreiing av korona-smitte, noko dei fekk kritikk for.

Onsdag vart òg det første tilfellet av korona-sjukdommen i tysk fotball påvist. Hannovers tyske forsvarsspelar Timo Hübers testa positivt.

