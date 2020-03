Raw Air-arrangøren varslar billettinfo til skuffa fans neste veke

sport

Det opplyser arrangørane onsdag i ei fråsegn om grepa som er tekne for å avgrense spreiinga av koronaviruset.

Renna i Holmenkollen sist helg gjekk for tomme tribunar, og det same gjer renna i Granåsen i Trondheim onsdag og torsdag. Heller ikkje til den tre dagar lange avslutninga i Vikersund får publikum tilgang.

Mange har allereie kjøpt billett. Dei ber arrangørane om å vere tolmodige.

– På noverande tidspunkt er hovudfokuset vårt å gjennomføre dei sportslege arrangementa og skape ei best mogleg TV-oppleving. For dei som har kjøpt billettar til arrangementa i Oslo, Trondheim og Vikersund, vil dei lokale arrangørane kome med nærare informasjon neste veke, heiter det i fråsegna som vart send ut onsdag.

Trøbbel for arrangørane

Til skirennen sist helg i Holmenkollen (òg langrenn) var det på førehand selt 17.000 billettar. Arrangørane i Holmenkollen skifestival varsla i etter avgjerda om å nekte publikum tilgang at moglegheitene for refusjon måtte sjåast nærare på.

Forbrukarrådet signaliserte på si side overfor Aftenposten at dei som har kjøpt billettar, etter alle solemerke har krav på å få pengane tilbake.

Dei tomme tribunane vil samtidig kunne koste arrangørane dyrt. Onsdag gjorde helseminister Bent Høie det klart at enkeltpersonar og verksemder som lir økonomiske tap som følgje av avgjerder tekne av helsestyresmakter, som hovudregel må dekkje desse sjølv.

«Det betyr for eksempel at arrangører selv er økonomisk ansvarlige når et arrangement må avlyses som følge av råd eller vedtak fattet av helsemyndighetene», skriv Høie.

(©NPK)