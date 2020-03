Thorstvedt om skaden til sonen: – Noko som sannsynlegvis går inn i neste sesong

sport

Tysdag kom meldinga om at Kristian Thorstvedt er ute for resten av sesongen med skaden han pådrog seg i bortekampen mot Oostende i helga, men ifølgje far Thorstvedt pregar ikkje det sonen i altfor stor grad.

– Eg snakka akkurat med han, og då dreiv han og spelte biljard med Mats Møller Dæhli og tapte, så han var meir lei seg for det trur eg, seier den tidlegare Tottenham-profilen til NTB.

Med vel 15 års erfaring som fotballspelar sjølv veit pappa Thorstvedt at skadar er ein del av fotballen, men håper at trøyttleiksbrotet ikkje øydelegg neste sesong.

– Dette må du tole, det er ein del av heile greia, men dette er jo noko som sannsynlegvis går inn i neste sesong. Det er jo det som er litt dumt, seier faren om skaden til sonen.

Den tidlegare målvakta med nærare 100 landskampar for Noreg meiner likevel at det ikkje er grunn til å deppe for mykje.

– Han er ein privilegert gut uansett, så det er ikkje synd på han.

