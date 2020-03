To kampar i Europaligaen utsett

sport

Det spanske laget Sevilla skulle etter planen teke imot Roma i 16.-delsfinalen i Europaligaen, men denne kampen er utsett, opplyser Uefa torsdag. Bakgrunnen er innreisenekt for det italienske hovudstadslaget.

Smittefaren rundt koronaviruset, som har ført til at fleire sportsarrangement anten har vorte utsett eller avlyst den siste tida, har vore spesielt stor i Italia.

Også oppgjeret mellom italienske Inter og Getafe frå Spania lir same skjebne. Uefa opplyser at det ikkje er sett nokon ny dato for når kampane skal spelast, men at dei vil komme tilbake med meir informasjon om dette seinare.

(©NPK)