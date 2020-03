Tokyo-arrangør vurderer eitt til to års utsetjing

sport

Tokyos olympiske komité har enno ikkje møttest for å diskutere konsekvensane av virusutbrotet, opplyser eitt av medlemmene i komiteen til Wall Street Journal.

– Vi skal for alvor starte å snakke om dette i april, seier Haruyuki Takahashi.

Takahashi seier til avisa at dei økonomiske konsekvensane av å avlyse OL eller arrangere leikane utan tilskodarar ville vere for store. Ei utsetjing på mindre enn eitt år vil òg vere vanskeleg fordi sommarleikane då blir haldne på same tid som andre store idrettsarrangement, som baseball, amerikansk fotball og fotball i Europa.

Japans OL-minister Seiko Hashimoto har sagt at landet førebur seg på at sommarleikane skal gå som planlagt og at kanselleringar og avlysingar ville vere uakseptabelt for utøvarane.

Ei utsetjing på eitt til to år kan bety at utøvarane kan måtte kvalifisere seg på nytt. Dersom Tokyo-OL blir utsett i to år, blir det arrangert same år som vinter-OL i Beijing og fotball-VM i Qatar.

