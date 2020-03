Tomme tribunar for Noregs handballjenter i OL-kvalifiseringa

sport

– Ingen tilskodarar, skriv Montenegros svenske trenar Per Johansson i ein sms til NTB tysdag.

Montenegro såg for seg å ha over 6000 tilskodarar i ryggen i ein frykta arena. No gjer koronasituasjonen at Det internasjonale handballforbundet har bestemt at kvalifiseringa skal spelast for tomme tribunar.

– Dette er ikkje noko vi rår over. Det er kjedeleg for kvalik-ramma. Men det handlar først og fremst om oss sjølve, så får vi (Noreg) setje oss i den stemninga vi treng for å realisere OL-draumen, seier Noregs landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

Noreg møter Montenegro fredag neste veke. Deretter ventar Romania og Thailand. Dei to beste går til OL.

Noreg har delteke i kvinnehandball i alle OL sidan 1988, med unntak av 2004.

Noregs tropp reiser til Montenegro med charterfly. Landet er eitt av cirka 80 som offisielt ikkje har registrert nokon koronatilfelle.

(©NPK)