Uefa førebur kriseplan for gjennomføring av EM

Tre månader før avspark avfeiar Uefa meldingar om at nasjonale fotballforbund har bede om å utsetje turneringa eitt år som «fullstendig usanne».

– Ingen har bede oss om å flytte eller avlyse turneringa, seier ein Uefa-talsperson til nyheitsbyrået AP.

Derimot jobbar ein med Verdshelseorganisasjonen (WHO) for å finne måtar å avgrense faren for at koronaviruset stoppar gjennomføringa av turneringa, som etter planen skal avviklast i 12 land.

WHO har informert Uefa om at viruset neppe er under kontroll innan opningskampen i Roma 12. juni, ifølgje personar som kjenner til diskusjonane. Nett no er all idrett i Italia sett på vent på grunn av smittespreiinga i landet.

Fleksibilitet

– Uefa tar situasjonen med koronaviruset svært alvorleg, melder forbundet i ei fråsegn.

– Vi følgjer situasjonen nøye og held kontakt med WHO og nasjonale styresmakter.

Den anonyme kjelda som har snakka med AP seier at Uefas vurdering er at kampane i ein gitt by kan gjennomførast dersom den har den medisinske infrastrukturen for å behandle virussjuke samtidig som den handterer dei titusenvis av besøkande fotballfansa som blir venta til kvar vertsby.

Sjølv om det byr på utfordringar at EM er spreidd over heile Europa, gir dei 12 vertsbyane òg ein viss fleksibilitet. Om nokre byar viser seg ikkje å kunne gjennomføre kampane sine, kan dei på kort varsel overtakast av andre byar.

Uefa ønsker at turneringa skal avviklast med fulle tribunar, men fotballen har dei siste vekene måtta venje seg til at viktige kampar blir spelte utan tilskodarar sjølv om det ikkje ligg disiplinære årsaker bak.

Spøkelseskamper

Tysdag vart det klart at Noreg må greie seg utan publikumsstøtte i heimekampen mot Serbia i nasjonsligaomspelet om EM-plass 26. mars, og truleg òg i ein eventuell finale om EM-billett fem dagar seinare.

Slovakia hadde då allereie vedteke å stenge publikum ute i semifinalen sin mot Irland i B-divisjonen, og det kan bli fleire «spøkelseskampar», som tyskarane treffande kallar fotballkampar utan publikum. Kanskje òg i sluttspelet.

EM-sluttspelet skal avviklast i Aserbajdsjan, Danmark, England, Irland, Italia, Nederland, Romania, Russland, Skottland, Spania, Tyskland og Ungarn.

Dersom Noreg kvalifiserer seg, skal laget spele to kampar på Hampden Park i Glasgow og ein på Wembley i London. Begge semifinalane og finalen blir òg spelte på Wembley.

