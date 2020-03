Carlsens kandidatfavoritt i flytrøbbel

sport

Carlsen skal etter planen forsvare VM-tittelen sin i klassisk sjakk seinare i år. Kven som blir motstandaren hans, blir avgjort i utgangspunktet i kandidatturneringa som byrjar i russiske Jekaterinburg komande tysdag.

Dit kjem etter planen dei fleste av dei beste sjakkspelarane i verda. No opplyser likevel Fabiano Caruana, som gjekk tapande ut då Carlsen sist forsvarte VM-tittelen sin i London i 2018, at han har hamna i reisetrøbbel.

– Flyet mitt til Russland vart kansellert (utan at flyselskapet gav meg melding), men jobbar no med ei ny løysing for å kome fram i tide, skreiv han på Twitter seint onsdag kveld.

Flyrestriksjonar

Den amerikanske sjakkstjerna seier ikkje kvar opp han oppheld seg eller at det er dei mange flykanselleringane i samband med utbrotet av koronaviruset som er årsaka til reiseproblema han no har.

USAs president Donald Trump har likevel gått til drastiske grep for å avgrense flytrafikken mellom USA og Europa i tida som kjem, og også i Europa er flytrafikken kraftig ramma av frykta for smittespreiing.

Magnus Carlsen er klar på at han ser på Caruana som den største favoritten til å vinne den komande kandidatturneringa i Russland.

– Caruana har i lang tid vore favoritten min. Så lenge han kjem seg til Moskva og turneringa finn stad, held eg meg til det, seier Carlsen i eit ferskt intervju med chess24.com.

Han legg til at dersom ein deler startfeltet i kandidatturneringa inn i nivå, er Caruana på eit eige nivå på toppen. Deretter følgjer kinesiske Ding Liren, medan resten følgjer ytterlegare eit hakk deretter.

Blir utsett?

Den norske verdsmeisteren understrekar samtidig den uvissa som herskar rundt om kandidatturneringa kan gjennomførast.

Nyleg trekte den aserbajdsjanske stormeisteren Teimur Radjabov seg frå turneringa. Den franske stormeisteren Maxime Vachier-Lagrave fekk plassen hans. I eit intervju med chess24.com opplyste Radjabov at avgjerda hans handla om frykt for koronaviruset. Han bad samtidig Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) om at turneringa blir utsett.

Fide har på si side opplyst at Carlsens komande VM-kamp blir utsett frå november til desember. Det har ikkje samanheng med virusutbrotet. Kampen vil med stort sannsyn bli spelt i Dubai med start 20. desember.

Den komande kandidatturneringa blir spelt etter planen frå 17. mars til 3. april og går over 14 rundar mellom åtte spelarar.

(©NPK)