Fransk storavis: Fotball-EM blir flytta til 2021

Den franske avisa hevdar å sitje på informasjon om at Uefa førebels utset meisterligaen og Europaligaen, og at EM blir utsett som følgje av dette. Tanken skal vere at dei europeiske klubbturneringane skal kunne fullførast utan at EM, som er planlagt arrangert mellom 12. juni og 12. juli, skal stå i vegen for desse.

Dette kan òg opne for ei utsetjing av semifinalane og finalane i nasjonsligaen, der ytterlegare fire lag skal bli EM-klare, skriv L'Équipe.

Uefa held eit møte om dei europeiske og nasjonale fotballigaene- og turneringane førstkommande tysdag. Der vil skjebnen til EM-omspelskampane bli avgjort. Der er Noreg – Serbia eitt av oppgjera.

Det er òg stadfesta at EM-sluttspelet vil òg stå på sakslista. Det skal etter planen spelast i tolv land rundt om i Europa.

Fotballen i Europa er så godt som lamma etter virus-utbrotet. Innstilte ligaer og avlysingar har hagla den siste tida.

På Uefa-møtet vil truleg alle 55 medlemsland og representantar for klubborganisasjonar delta. Generalsekretær i Noregs Fotballforbund Pål Bjerketvedt er ein av desse.

Torsdag melde den spanske avisa Marca at meisterligaen og veslebroren Europaligaen ville bli stoppa i løpet av kort tid. Dei opplysningane viste seg ikkje å vere riktige.

