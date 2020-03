Idrettsforbundet: – All idrett må opphøyre umiddelbart

sport

Koronaviruset held fram med å påverke også norsk idrett med kraftig kraft.

– Denne avgjerda får diverre store konsekvensar for idrettsaktiviteten i våre 11.000 idrettslag over heile landet. Men vi er førebudde på å ta føringane som kjem frå norske helsestyresmakter på største alvor, og vi vil gjere dei tiltaka som er nødvendig for å hindre smittespreiing i samfunnet, seier Kjøll i ei pressemelding.

– Situasjonen er svært krevjande, og vi er glade for at no har fått eit tydeleg svar frå norske helsestyresmakter. På bakgrunn av dei føringane vi no har fått, blir all idrettsleg aktivitet avlyst inntil vidare, både trening og konkurransar.

– Vi har jobba iherdig med denne saka dei siste vekene saman med særforbund og idrettskretsar. Alle les alvoret i denne situasjonen. Vi er glade for at helsestyresmaktene raskt har gitt oss eit tydeleg svar på kva vi må gjere i dag. Avgjerda er dramatisk for samfunnet og for norsk idrett, men liv og helse trumfar alle andre omsyn, seier generalsekretæren i idrettsforbundet Karen Kvalevåg.

(©NPK)