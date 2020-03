Kilde klar for feiring: – Eineståande sesong som har gått over all forventning

sport

– Det har vore ein eineståande sesong for meg. Han har gått over all forventning. Det er heilt surrealistisk. Eg har vist kva eg er god for og levert jamne resultat, noko som har vore overraskande for delen min. Heilt fantastisk eineståande.

Det siger Kilde entusiastisk til NTB på det klassiske spørsmålet «kva føler du no?".

Han har akkurat vunne verdscupen samanlagt etter at dei siste renna er avlyst grunna koronaviruset. Kilde har full forståing for at det ikkje blir køyrd meir denne sesongen.

– Sånn som situasjonen er no, er det forståeleg. Folk og helse er det viktigaste, og idretten blir sett på vent. Liv står jo på spel. Eg kjenner jo litt på det når verdscupen blir avgjort på denne måten her, men likevel er eg glad for avgjerda FIS har teke. No må vi stå saman for å betre denne situasjonen.

– Det er synd at vi ikkje får kjempa oss heilt til slutten framfor massevis av tilskodarar. Det hadde vore gøy, men avgjerda som er teken er riktig. Men eg kan likevel unne meg å vere utruleg stolt. Å vise den stabiliteten ved å vinne totalcupen er heilt rått.

Takkar Svindal og Jansrud

Han rettar ei takk til teamet og lagkameratane sine og spesielt til Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud.

– Det er så mange eg vil takke, spesielt teamet mitt og lagkompisane mine. Utan dei hadde det vore heilt umogleg. Og så må eg få takke Aksel og Kjetil, som har vore læremeistrane mine i fem–seks år. Å sitje igjen med «kule» no … Det har vore ein stor draum i alle år, seier Kilde rørt.

– Kva er du mest fornøgd med denne sesongen?

– Det er dei jamne resultata eg har levert i dei ulike disiplinane. I tillegg har eg klart å legge press og resultat til side og berre levere. Det har vore ein ny situasjon for meg. Det er ikkje eit enkeltrenn som eg hugsar, men jamnheita. Tenk at eg sit her no med den store kula. Det kjem til å ta tid til å forstå dette.

Skal feirast

Og han forsikrar at det skal feirast, sjølv om det akkurat no ikkje står i hovudfokus.

– Å ja, ja, det skal feirast, det er heilt sikkert. No er det viktig at vi får situasjonen med korona på plass og at alle held seg friske, det er det viktigaste. Men denne kula skal ikkje gå ufeira, om ein kan seie det sånn. Ho skal definitivt feirast, med familie, ven, laga og sponsorar.

