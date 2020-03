sport

– Det er surrealistisk. Eg må seie det. Samtidig synd at vi ikkje får kjempa oss heilt til slutten, seier Kilde til NTB.

På grunn av koronavirus-situasjonen valde Det internasjonale skiforbundet (FIS) å avlyse renna i Kranjska Gora, Slovenia denne veka.

– Det har vore ein eineståande sesong for meg og gått over all forventning. Eg har fått vist kva eg er god for og levert jamne resultat. Dette er likevel overraskande for meg.

Kilde overtok leiinga i verdscupen sist helg på Kvitfjell då han vart nummer to i utfor.

Det er første gong ein nordmann vinn samanlagtsigeren sidan Aksel Lund Svindal gjorde det same i 2009. Marcel Hirscher har vunne «den store kula» kvart einaste år sidan 2012, men gav seg som toppidrettsutøvar før årets sesong.

Utforrennet i Kvitfjell det siste rennet i sesongen etter at super G-konkurransen same stad vart teke av vêret.

Endeleg

Dermed går ein gutedraum i oppfylling for Lommedalen-køyraren. Henrik Kristoffersen endar opp som nummer tre, 161 poeng bak Kilde, medan franske Alexis Pinturault splittar nordmennene.

– Det har vore ein stor draum i alle år. Heilt fantastisk eineståande, seier Kilde.

Men krystallkule blir det likevel på Kristoffersen. Rælingen-køyraren blir ståande igjen som vinnar av både slalåmcupen og storslalåmcupen. I slalåm vann Kristoffersen berre to poeng føre franske Clément Noël, medan differansen er på seks poeng i storslalåm. Her vart Pinturault nummer to. Leif Kristian Nestvold-Haugen vart nummer seks, medan Kilde enda på sjuandeplass.

Beat Feuz frå Sveits vann utforkula, medan landsmannen hans Mauro Caviezel tok super-G-kula. Loïc Meillard, også han frå Sveits, vann parallell-cupen føre Rasmus Windingstad.

Også Pinturault får med seg ei «kule» heim etter at han gjekk til topps i kombinasjonscupen.

(©NPK)