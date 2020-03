Kilde vinn verdscupen – Kristoffersen nummer tre

sport

På grunn av koronavirus-situasjonen valde Det internasjonale skiforbundet (FIS) å droppe renn i Slovenia denne veka.

Kilde overtok leiinga i verdscupen sist helg på Kvitfjell då han vart nummer to i utfor.

Det er første gong ein nordmann vinn samanlagtsigeren sidan Aksel Lund Svindal gjorde det same i 2009. Marcel Hirscher har vunne «den store kula» kvart einaste år sidan 2012, men gav seg som toppidrettsutøvar før denne sesongen.

Utforrennet i Kvitfjell vart det siste rennet i sesongen etter at super G-konkurransen same stad vart teken av vêret.

Draum

Dermed går ein gutedraum i oppfylling for Lommedalen-køyraren. Henrik Kristoffersen endar opp som nummer tre, 161 poeng bak Kilde, medan franske Alexis Pinturault splittar nordmennene.

Men krystallkule blir det likevel på Kristoffersen. Rælingen-køyraren blir ståande igjen som vinn av både slalåmcupen og storslalåmcupen. I slalåm vann Kristoffersen berre to poeng føre franske Clément Noël, medan differansen er på seks poeng i storslalåm. Her vart Pinturault nummer to. Leif Kristian Nestvold-Haugen vart nummer seks, medan Kilde enda på sjuandeplass.

Beat Feuz frå Sveits vann utforkula, medan landsmannen hans Mauro Caviezel tok super-G-kula. Loïc Meillard, også han frå Sveits, vann parallell-cupen føre Rasmus Windingstad.

Også Pinturault får med seg ei «kule» heim etter at han gjekk til topps i kombinasjonscupen.

(©NPK)