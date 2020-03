NM-finalane i bandy avlyst: – Sjølvsagt trist

sport

Det betyr at NM-kampen på fredag for kvinner mellom Stabæk og Høvik, og NM-oppgjeret på laurdag for menn mellom Stabæk og Ready, er avlyst.

– Det er det riktige å gjere, men det er sjølvsagt trist. Eg syntest likevel det kunne vore mogleg å gjennomføre på ein lukka arena med spelarar, støtteapparat og tre dommarar, seier Stabæk-stjerne Nikolai Rustad Jensen til NTB.

– På onsdag gjekk det frå 500 til 0 på tribunen, og no er det avlyst. Vi har førebudd oss i ti månader på det her, så akkurat no er det veldig tungt. Samtidig må vi sjå det større bildet. Situasjonen er alvorleg og vi kan ikkje gjere anna enn å rette oss etter tilrådingane frå helsestyresmaktene. Bandy er kanskje ikkje det viktigaste akkurat no, seier Ready-kaptein Isac Jerner.

Prøvde å flytte

NTB veit at forbundet prøvde å flytte herrefinalen til Voldsløkka torsdag kveld, men det vart for lita tid for begge laga.

– Det er utruleg kjipt når ein har venta så lenge på denne kampen, men det er ikkje noko vi får gjort med det. Det er berre å halde seg friske og følgje dei reglane som er sette av styresmakter, så får vi vel teke det gullet seinare i staden, seier Stabæks Jesper Wilhelmsen Tho.

Seinast tysdag møttest Stabæk og Drammen sine juniorlag til NM-finale på Stabekkbanen framfor 600 tilskodarar. Då vart Stabæk-kaptein Markus Fremstad den store helten. Han skjønner lite av kvifor kampane blir avlyste.

– Det er ufatteleg kjedeleg. Å komme til ein NM-finale er stort. All den treninga ein har lagt ned for å komme seg til finalen og forhåpentlegvis vinne. Juniorfinalen vart jo spelt framfor 600 tilskodarar, så kvifor klarer dei ikkje gjennomføre finalen berre fire dagar seinare, spør Fremstad.

(©NPK)