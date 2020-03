Thingnes Bø vant skiskyttarsprinten i Kontiolahti – favoritt til å vinne «kula»

sport

Han skaut feilfritt og vant føre Martin Fourcade og Emilien Jacquelin.

Sigeren var Thingnes Bøs tredje strake i verdscupen og den fjerde strake om ein reknar med VM-fellesstarten i Anterselva. Stryningen har hatt ein fenomenal sesong, og han kjempar ein tett kamp med Fourcade om samanlagtsigeren i verdscupen.

Sprinttriumfen gjer at Thingnes Bø i praksis leiar verdscupen føre jaktstarten på laurdag i Finland, men Fourcade kjem til å starte løpet med den gule leiartrøya. Det kjem av at franskmannen har fleire poeng, men at løparane skal stryke sine to svakaste løp ved sesongslutt.

Thingnes Bø stod over to konkurransehelgar i januar som følgje av at han vart far for første gong, og dermed slepp han å stryke nokre verdscuppoeng.

Slik stillinga er no, ligg Fourcade ti poeng føre Thingnes Bø i kampen om den gjæve verdscupkula. Då er det svakaste løpet til franskmannen, ein 14.-plass som gav 27 poeng, strøket. Han må stryke ytterlegare eitt løp laurdag, og den dårlegaste plasseringa til franskmannen så langt er ein 12.-plass (29 poeng). Dermed må Thingnes Bø finne seg i å ha favorittstempelet føre jaktstarten.

Tre i topp fem

Torsdag gjekk Thingnes Bø ut med startnummer 26, og han leidde etter kvar skyting. Til slutt var han 21,1 sekund føre Fourcade. Jacquelin følgde 1,2 sekund bak landsmannen og romkameraten sin. Thingnes Bø går med andre ord ut med ei fin leiing på jaktstarten laurdag.

Vetle Sjåstad Christiansen vart nummer fire på sprinten, medan Tarjei Bø tok 5.-plassen. Alle dei fem øvste klarte seg utan feilskjer på standplass.

Det same gjorde Sturla Holm Lægreid, som enda på 10.-plass. Det var dei beste resultata han har hatt i verdscupsamanheng.

Verdscuphelga i Kontiolahti blir sesongens siste som følgje av utbrotet av koronaviruset. Skiskyttarane skulle eigentleg konkurrert i Holmenkollen neste helg, men dei løpa er avlyste.

(©NPK)