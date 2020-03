Chelsea-spelar koronasmitta: – Eg kjenner meg fin og er frisk

sport

19-åringen var den første Premier League-spelaren som fekk stadfesta virussmitte.

Chelsea, som stadfesta prøveresultatet på nettsida til klubben, opplyser at Callum først fekk forkjølingssymptom måndag. Etter at spelaren viste symptom, vart spelaren isolert.

Fredag melder spelaren sjølv at han kjenner seg frisk att.

– Eg har hatt viruset dei siste dagane, men har no kome meg. Eg følgjer rådet frå helsestyresmaktene og held meg isolert frå alle ut veka, skriv 19-åringen på sosiale medium.

– Forhåpentlegvis er eg snart tilbake på treningsfeltet att.

Alle i klubben som har hatt nærkontakt med spelaren, er i isolasjon i tråd med helseretningslinjene til regjeringa. Dette gjeld mellom anna heile herrelaget og støtteapparat, skriv Chelsea.

Torsdag vart det kjent at også Arsenal-manager Mikel Arteta er koronasmitta, og at også spelarane på London-laget er sette i karantene. Det same gjeld nokre få spelarar frå Leicester.

Premier League har hasteinnkalla til møte med klubbane fredag morgon. Der blir det nye diskusjonar om kva som skjer med runden i helga og med serien dei neste vekene.

