Jansrud har svaret på Kildes suksess: – Han har vorte smartare

– Eg er ikkje overraska. Han har alltid vore ein fantastisk utøvar, men no har han vorte ein smartare utøvar, seier Jansrud til NTB om at lagkameraten sin denne sesongen har teke steget heilt i toppen.

Kilde har kjempa i toppen i dei fleste renna denne sesongen, noko som til slutt førte til at Kilde torsdag vann verdscupen samanlagt. Det hende etter at verdscuprenna i Kranjska Gora og Cortina vart avlyst.

Jansrud har lenge etterlyst stabiliteten Kilde har vist denne sesongen.

– Eg har prøvd å banke det inn i han … at må forstå kor viktig det er å prestere jamt over ein periode i cupar. At det er betre å ha tre renn på rad der ein blir nummer tre, to og fire, enn å ha éin siger og så køyre ut eller ikkje kome i mål dei neste, seier Jansrud.

Fem på pallen

Han er spesielt imponert over at Kilde leverte varene i storslalåm. I teknikk-greina køyrde fartskøyrar Kilde ned til ein fjerde, ein femte og tre sjetteplassar i dei fem siste renna i sesongen i greina.

I alt køyrde Lommedalen-køyraren inn til elleve topp fem-plasseringar, i sju av dei hamna Lommedalen-køyraren på pallen. I eitt renn (Saalbach-Hinterglemm, utfor) gjekk han heilt til topps.

– Det er dei jamne resultata eg har levert i dei ulike disiplinane. I tillegg har eg klart å leggje press og resultat til side og berre levere. Det har vore ein ny situasjon for meg. Det er ikkje eit enkeltrenn som eg hugsar, men det jamne. Tenk at eg sit her no med den store kula. Det kjem til å ta tid til å forstå det, sa Kilde til NTB torsdag

– Det har vore ein stor draum i alle år. Heilt fantastisk eineståande.

Livsviktig avgjerd

Jansrud er i tillegg imponert over Kildes val om å byte skimerke frå Head til Atomic før sesongen starta.

Då hadde Kilde lurt mykje på kvifor han ikkje fekk det til å stemme på utstyr som andre vann renn på. Etter å ha prøvd utstyret frå det nye merket sitt forstod han raskt at han måtte byte. Resultata kom med ein gong.

– Det er utruleg herleg å sjå tilbake på det og vite at ein har gjort ei livsviktig avgjerd, seier Kilde, som elles seier seg samd i at han har vorte ein smartare utøvar.

– Eg har kanskje skjønt kvar fordelane mine ligg, og lagt litt meir trykk på det. Men det heng òg med at utstyret fungerer, seier han om Kildes påstand.

Etter å ha køyrt ned til andreplass i utforrennet i Kvitfjell tok Kilde over leiinga i verdscupen samanlagt, 54 poeng føre franske Alexis Pinturault. Det skulle vise seg å bli det siste rennet i sesongen, og dermed gjekk 27-åringen til topps, som første nordmann sidan Aksel Lund Svindal gjorde det same i 2009.

