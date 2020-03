Morten Thorsby er smitta av koronaviruset

sport

Sampdoria stadfestar sjølv i ei fråsegn på nettsidene sine fredag at Thorsby er blant dei smitta.

Ein annan Sampdoria-spelar, Manolo Gabbiadini, fekk påvist smitte tidlegare denne veka. I kjølvatnet av det har fleire lagkameratar òg gitt frå seg positive testar. Blant dei er Thorsby.

I fråsegna på fredag blir det opplyst at klubben no har stengt lokala sine og at tilsette er sette i sjølvpålagt karantene heime.

Kristoffer Askildsen speler òg for Sampdoria. Han er ikkje nemnd blant dei smitta spelarane. Det er derimot den svenske landslagsspelaren Albin Ekdal.

