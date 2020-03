OL-kvalifiseringane i handball utsette: – Ei heil rett avgjerd

sport

– Det er berre ein ting å seie om dette: Heilt rett avgjerd. Prosessen har vore krevjande og mange har gjort ein god jobb. Det enda som «alle» meinte var rett i ein slik situasjon, seier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

– Så får vi glede oss til å kjempe når forhåpentlegvis ting har roa seg for alle. No må vi alle vere med på den nasjonale dugnaden vår i Noreg.

IHF stod lenge på sitt, men motstanden vart sterkare og sterkare. Etter planen skulle tre turneringar for kvinner bli arrangerte i Montenegro, Ungarn og Spania neste veke.

Der skulle seks OL-billettar bli delte ut. Noreg var i pulje med Montenegro, Romania og Thailand.

Seier ja

Herrane skulle spele mellom anna i Trondheim i april. Der var Brasil, Chile og Sør-Korea norske motstandarar.

No ligg det an til at kvalifiseringane blir avvikla i juni. OL-handballen blir spelt i perioden 25. juli–9. august i Tokyo.

– Vi veit jo ikkje heilt korleis verda ser ut i juni, men dersom føresetnadene ligg til rette, er vi innstilte på å ha ei turnering i Trondheim, seier generalsekretæren i Handballforbundet, Erik Langerud, til NTB.

IHF har ikkje gått inn på detaljar rundt spelestader for juni. Dette vil truleg bli avklart utover våren, men heimefordelen er sett som å vege svært tungt. Derfor ligg det an til at vertsbyane blir som dei var oppsette.

