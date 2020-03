Olympiatoppen ber utøvarar bli i utlandet

sport

Olympiatoppen rådde nyleg det norske OL-laget i roing til å avbryte treningsleiren deira i Portugal som følgje av koronaviruset. Det medførte at mellom anna Olaf Tufte og Birgit Skarstein no må vere to veker i heimekarantene.

– Men no har vi snudd 180 grader. Vi rår utøvarar inntil vidare å bli i utlandet og trene godt der om dei føler seg trygge der dei er. Så får vi ta situasjonen dag for dag, seier Olympiatoppens lege Thomas Torgalsen til VG.

Tufte stadfestar over avisa at han har det bra, men 44-åringen synest likevel det er kjedeleg å ikkje kunne trene saman med sine tre kollegaer i den OL-kvalifiserte firaren.

– No må vi vere kreative. Kanskje burde vi vere i samla karantene på Årungen. Dette er ting som no blir undersøkt av leiinga. Helsa er det viktigaste. OL er leikar, seier Tufte om situasjonen.

Utøvarar som er aktuelle for OL og Paralympics, må kontakte Olympiatoppen før dei planlegg utanlandsreiser framover. Det same gjeld Olympiatoppens stipendutøvarar.

Framover vil Olympiatoppen berre halde skaderehabiliteringa oppe i lokala sine ved Sognsvann i Oslo. Senteret elles er stengt.

