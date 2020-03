Sørloth kunne puste letta ut, klarert for toppkampen

sport

Det stadfestar Trabzonspors klubblege Hakan Ayaz i ei fråsegn på nettsidene til klubben fredag.

Klubblegen stadfestar at den norske landslagsspissen har vore gjennom ei MR-undersøking, og at ein på bakgrunn av henne har konkludert med at det ikkje er noko i vegen for at Sørloth speler kampen på søndag.

Sørloth vart bytt ut etter 39 minutt då Trabzonspor slo Yeni Malatyaspor 3–1 på bortebane i den tyrkiske superligaen onsdag.

Trabzonspor-trenar Hüseyin Cimsir antyda etter kampen at skaden den norske landslagsspissen pådrog seg, ikkje var av det alvorlege slaget. Det viste seg å stemme.

For Trabzonspor er det naturleg nok gode nyheiter at den norske måltjuven kan spele ligakampen på søndag mot Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir. Den kampen er særs viktig i gullkampen i tyrkisk fotball. Trabzonspor og Basaksehir er a poeng på toppen av tabellen.

Sørloth har hatt ein særs god sesong i tyrkisk fotball, der han har skåra 19 seriemål på 25 kampar for Trabzonspor. Dei to siste kampane har han rett nok gått mållaus av banen.

Medan dei fleste europeiske fotballigaene har innstilt aktiviteten som følgje av tiltaka som er innførte for å avgrense spreiinga av koronaviruset, ser framleis kampane i Tyrkia i helga ut til å gå som planlagt.

