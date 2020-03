Solskjær om Pogba – igjen: – Han blir verande på Old Trafford

sport

Solskjær kom med denne utsegna etter storsigeren over LASK Linz i Austerrike torsdag kveld føre tomme tribunar:

– Paul er spelaren vår. Han har to år att av kontrakten – eitt år pluss opsjon på eitt til. Du kan vente å sjå Paul her neste sesong òg.

Pogba har ikkje spelt for United sidan han fekk éin omgang i 4–1-sigeren heime over Newcastle 2. juledag. Då slo han opp ankelskaden som har plaga han sidan han vart takla i kampen mot Southampton i slutten av august.

Denne sesongen har han hatt store skadeproblem. Det har berre vorte sju kampar i Premier League.

Solskjær sa òg at Pogba er tilbake i trening, men at oppgjeret mot Tottenham søndag kjem for tidleg.

Pogba har konstant vore lenkja bort frå United dei siste åra.

(©NPK)