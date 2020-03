To Premier League-kampar laurdag utsette

sport

Heile Chelsea-troppen er sett i karantene etter at Callum Hudson-Odoi testa positivt for koronaviruset fredag morgon, medan Arsenal-manager Mikael Arteta testa positivt torsdag kveld. Også Arsenal-laget er sett i karantene.

Dermed speler ingen av London-laga kamp i ligaen laurdag. Dei andre kampane går førebels som oppsett.

Regjeringa i England gav grønt lys for at kampane kan spelast seint torsdag kveld.

Statsminister Boris Johnson rådde at all sportsleg aktivitet skal gå som normalt førebels, men antyda òg at regjeringa vurderer å utsetje eller avlyse store idrettsarrangement, inkludert Premier League-kampane.

Premier League førebur seg på at det kan kome endringar i planane når som helst og seier at dei følgjer nøye med på råda frå helsestyresmaktene.

Premier League har hasteinnkalla til møte med klubbane fredag morgon. Der blir det nye diskusjonar om kva som skjer med runden i helga.

(©NPK)