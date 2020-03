Uvisse rundt nytt Master-eventyr for Hovland – turneringa utsett

sport

I april i fjor vart den norske golfstjerna beste amatør på 58 år i den mest prestisjetunge turneringa i golf. Masters blir spelt på den berømte Augusta-banen i Georgia.

Fredag opplyste styreformann Fred Ridley at turneringa i år, som skulle vore spelt i perioden 9. til 12. april, blir utsett. I ei fråsegn er han klar på at den avgjerda er «nødvendig under disse unike omstendighetene».

Ridley påpeikar deretter at omsynet til helsa til alle som er ein del av arrangementet kjem i første rekke. Samtidig opnar han for at turneringa kan bli arrangert under trygge forhold på eit seinare tidspunkt.

Kulaste turneringa

Viktor Hovland kvalifiserte seg til fjorårets utgåve av turneringa ved å vinne den amerikanske amatørmeisterskapen. For å få plass i årets utgåve må han vere ein av dei 50 beste i verda i forkant av turneringa.

I eit intervju med NTB nyleg var golfstjerna klar på kor spesiell Master-turneringa er for han.

– Det er den kulaste turneringa, som er vanskeleg å toppe, sa Hovland.

– Eg veit ikkje heilt kva eg må gjere for å få spele, men eg satsar på å få spele og få ei god veke der, la han til.

Denne veka var nordmannen i startfeltet i Players Championship. Der gjekk han opningsrunden på fire slag under par og låg inne topp ti då avgjerda om å avlyse dei tre resterande rundane kom fredag.

Golfpause

Alle arrangement på PGA-touren er avlyst dei neste tre vekene.

– Vi har frå starten lova å vere ansvarlege, omsynsfulle og transparente i avgjerdsprosessen vår. Vi gjorde alt vi kunne for å skape trygge omgivnader for spelarane våre, slik at arrangementet kunne halde fram gjennom helga, og vi prøver å gi fansen eit mykje nødvendig pusterom frå dagens klima. Men på dette tidspunktet, og sidan situasjonen held fram med å endre seg raskt, er det riktig for spelarane og fansen vår å ta ein pause, melder PGA Tour Communications på Twitter.

(©NPK)