Bundesliga blir utsett til april, håpar tomme tribunar kan forhindre kollaps

Det vart bestemt på eit møte mellom klubbane i Frankfurt måndag.

Dei 36 klubbane følgde dermed tilrådinga frå den tyske serieforeininga (DFL) i kampen for å stoppe spreiinga av koronaviruset.

DFLs styreleiar Christian Seifert sa etter møtet at han trudde det var lite sannsynleg at kampane kan bli tekne opp att så tidleg som i byrjinga av april, og at klubbane vil møtast igjen 30. mars for å diskutere kva ein skal gjere vidare.

– Eg vil understreke at vi ikkje forventar å kunne spele igjen 3. april, sa Seifert.

Han antyda at resten av sesongen kan bli spelt for tomme tribunar, og at dette var «einaste moglegheit for å kunne overleve» økonomisk for nokon av klubbane. Titusenvis av arbeidsplassar står i fare.

– Derfor ber eg dykk om forståing og støtte for at vi har tenkt på den moglegheita. Det er ingen tvil om at det er av største viktigheit å hindre spreiing av koronaviruset, sa Seifert.

Borussia Dortmunds styreleiar Hans-Joachim Watzke sa før møtet at han trudde at den einaste måten å kunne spele ferdige årets serie på er tomme tribunar.

– Viss vi skal spele igjen denne sesongen, blir det for lukka dører, sa Watzke til den tyske fjernsynskanalen ARD.

Grupper av fotballtilhengarar har gått ut og sagt at lukka kampar er uakseptabelt, men Seifert sa måndag at utan denne moglegheita og inntektene som TV fører til, vil mange klubbar hamne i store økonomiske problem.

Ei fullstendig avlysing av resten av årets sesong vil koste over 8 milliardar kroner (750 millionar euro). Dette gjeld for dei to øvste divisjonane i Tyskland.