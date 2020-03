Celtic-sjefen kritisk til utspel frå Ajer-agent: – Har skote seg sjølv i foten

sport

Lennons utspel i den skotske avisa Daily Record kjem i kjølvatnet av utsegner Ajer-agent Tore Pedersen kom med til NTB førre veke.

– Han forlengjer ikkje med Celtic og forsvinn i sommar, sa Pedersen då.

Celtic-sjef Lennon er på si side krystallklar på at nordmannen ikkje utan vidare får forlate Glasgow-klubben. Ajer har to år att av den noverande kontrakten sin.

– Eg har høyrt om utsegnene og er klar over dei. Til sjuande og sist er det klubben som bestemmer om spelarar får gå, ikkje agentar eller dei sjølv, seier han i avisintervjuet.

– «Kris» har ikkje gitt nokon indikasjonar på at han ønskjer seg vekk. Han er nøgd her, han har spelt veldig bra, og han har vore svært stabil, held Celtic-sjefen fram.

Inga interesse

Deretter rettar han kritikk mot agent Pedersen.

– Eg trur agenten har skote seg sjølv i foten her. Vi har Kris bunden til oss på ein langtidskontrakt, så det er vi og ingen andre som bestemmer, seier Lennon.

Trenarprofilen gir i intervjuet òg uttrykk for at han ikkje kjenner til at det har vore noka interesse for Ajer, og han legg til at «det definitivt ikkje er nokon som har ringt meg om han».

I intervjua med NTB hadde agent Pedersen ein litt annan versjon av interessa rundt Ajer.

– Det er fleire klubbar som er interesserte, utan at eg kan gå meir inn på namn. Det er mange som har følgt han over ein lengre periode, sa agenten.

Pedersen ønskjer ikkje å kommentere kritikken frå Lennon.

Elskar Celtic

Ajer skreiv under for Celtic 1. juli 2016. Han var på lån i skotske Kilmarnock frå slutten av januar til slutten av mai 2017. Sidan har han vore fast inventar i den skotske storklubben.

– Det fulle fokuset mitt er Celtic. Eg elskar klubben, sa Ajer til NTB førre veke.

Italienske Milan skal ha vore interessert i tenestene til landslagsprofilen i fjor sommar, men den overgangen vart det ikkje noko av.

Midtstopparen har 14 landskampar for Noreg.

