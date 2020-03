Eggen med flik av EM-håp: Trur viruset «brenn ut» og at dagleglivet blir meir positivt

sport

Idretten er sett på vent i Noreg og store delar av Europa. Frå Fannrem observerer fotballegenda Eggen kva som skjer.

– Eg stoler på at dei som er sette til å ta avgjerdene, har tenkt gjennom heilskapen. Det viktigaste no er å få stoppa utbreiinga av viruset, seier Eggen til NTB.

– Fotball-EM?

– Eg er alltid optimist. Når ein set inn eit slikt krafttak over heile Europa, så er det mykje som kan skje positivt. Det vil skje, og dette viruset vil brenne seg ut det òg, seier Eggen.

Tysdag blir det halde ein videokonferanse i Uefa-regi. I etterkant skal styret i fotballforbundet ta avgjerder mellom anna om EM og Meisterligaen og Europaligaen.

Samlande

– Ansvaret til individet må gjerast heilt klart, og det er det gjort innanfor idretten òg. Vi har kanskje vore litt uforsiktige på enkelte område, eg tenkjer på nærkontakt og klemming. Men det verkar som folk er veldig flinke til å korrigere seg sjølv.

Eggen vart fødd i 1941 under andre verdskrigen.

– Kan du hugse ein situasjon der Noreg har vore så opptekne av ein ting og i stor grad ser ut til å ha omsorg for kvarandre?

– Det har vel nesten aldri skjedd. Det skjedde vel knapt under krigen. Nei, denne situasjonen er ganske alvorleg.

Betre

– Det som forundrar meg litt i ettertid, og då er det lett å seie det, er at reaksjonen ikkje kom før. Vi var litt seint ute til dømes når det gjeld skiferiar sør i Europa. Det er ikkje kritikk frå mi side, men det vart ikkje teke alvorleg nok på enkelte område.

Eggen trur virus-situasjonen kan gi ein god effekt på sikt for det norske samfunnet.

– Eg er godfot-praktikar. Eg er sikker på at vi klarer å snu det vi er oppe i no, til noko positivt på den måten at dagleglivet etter viruset vil bli meir positivt enn før, seier Nils Arne Eggen.

