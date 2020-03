Fotballen i Australia rullar vidare

sport

Det gjorde forbundet klart i ei pressemelding måndag. Dermed går sluttspelsfinalen i W-League for kvinnene som planlagt komande helg. Der skal Melbourne City møte Sydney FC.

I A-League for herrane står det att seks rundar av grunnserien før sluttspelet kan setjast i gang. Ligasjef Greg O'Rourke sa på ein pressekonferanse måndag morgon at det er betre å avvikle kampane no enn å prøve å snikre saman ei terminliste seinare.

Samtidig kan situasjonen endre seg dersom det skulle bli påvist koronavirussmitte hos nokon av fotballspelarane. Søndag var det påvist i alt 360 tilfelle av koronavirus i Australia, eit land med drygt 25 millionar innbyggjarar.

– Då får vi følgje dei helserestriksjonane som vi blir tilrådde på det tidspunktet, sa O'Rourke.

A-League består av ti lag frå Australia og dessutan Wellington Phoenix frå New Zealand. Sidan Australia har innført to vekers karantene for alle som kjem frå utlandet, har Wellington-laget gått med på å spele alle dei resterande kampane sine på australsk jord.

Samtidig er Wellington og Melbourne City i karantene i fjorten dagar sidan dei møttest på New Zealand i helga.

Den tidlegare Sogndal- og Bodø/Glimt-spissen Kristian Fardal Opseth spelar i A-League for Adelaide United. Laget hans skal spele borte mot nettopp Melbourne City og Wellington Phoenix dei komande vekene. Førstnemnde kamp må utsetjast som følgje av karanteneperioden til Melbourne-laget.

