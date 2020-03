Norsk idrett ber om statleg tiltakspakke

sport

I ei pressemelding sendt måndag skriv Norges idrettsforbund at dei har eit estimert direkte likviditetstap på 500 millionar kroner i perioden 5. til 31. mars.

Dei skriv at dette tapet er særskilt knytt til avlyste idrettsarrangement.

– Idrettslaga møter store inntektsreduksjonar utan at det er mogleg å kompensere dette med reduserte kostnader. På bakgrunn av den vanskelege situasjonen har Norges idrettsforbund i samråd med Kulturdepartementet kome med ei tydeleg skildring av den alvorlege situasjonen og foreslått ei rekkje nødvendige strakstiltak for å halde oppe god aktivitet på lengre sikt, seier idrettspresident Berit Kjøll i pressemeldinga.

Norges idrettsforbund meiner det er av avgjerande tyding at ikkje dei økonomiske verknadene av krisa gjer at den økonomiske barrieren for lokalidretten aukar på sikt.

Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg, seier at NIF har sett i gang arbeidet med å estimere den økonomiske situasjonen i norsk idrett.

– På vegner av norsk idrett har vi derfor bede om ein statleg tiltakspakke for økonomisk kompensasjon av dei kostnadene som heile idrettsrørsla, og særleg lokalidretten, blir påførte som følgje av at all organisert idrett no har stoppa, seier Kvalevåg.

